Около 220 мест для крещенских купаний подготовили в Подмосковье

В Подмосковье около 220 мест подготовили на открытых водоемах, в прудах и купелях при храмах на крещенские купания. Они начнутся 18 января, сразу после вечерних богослужений.

«Это добрая русская традиция. Для наших жителей и гостей Подмосковья мы подготовили места, где можно безопасно и комфортно окунуться на Крещение», — сказал Губернатор Андрей Воробьев.

На сайте правительства Московской области размещена интерактивная карта с указанием адресов всех подмосковных купелей и иорданей. Синоптики обещают, что в Крещенскую ночь столбик термометра опустится до −20 и ниже.

Тем не менее все места, где разрешено окунаться, оборудуют теплыми раздевалками и организуют горячий чай. Дороги и тротуары, ведущие к купелям, очистят от снега и наледи, а природные водоемы — от посторонних предметов.

Источник фото: Правительство Московской области

Также на местах будут соблюдены меры безопасности: термометрия, маски, социальная дистанция, недопущения скопления большого количества людей в палатках и у купелей. Желающим окунуться важно соблюдать предосторожность — нельзя выходить на лед, к воде нужно направляться только в нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы не переохладиться, необходимо находиться в проруби не более одной минуты, а после выхода нужно вытереться полотенцем и надеть сухую одежду.

Самые популярные места для купаний: Гремячий ключ в Сергиевом Посаде, прорубь на реке у Новоиерусалимского монастыря в Истре, купели на территории Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде, вблизи Троицкого храма в Мытищах и в селе Талеж в Чехове. Также много людей ожидается на источнике святого Николая Чудотворца в селе Андреевском в Коломне, на озере Сенеж в Солнечногорске, на роднике возле храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Жестылево Дмитровского городского округа.

Источник фото: Правительство Московской области

Во всех местах крещенских купаний будут дежурить медики, спасатели и полицейские. Для обеспечения порядка задействуют более двух тысяч человек и 700 единиц техники.

В ночь с 18 на 19 января продлят работу более 300 маршрутов общественного транспорта. Автобусы будут ходить до 02:00, интервал движения сократят до 20 минут. Кроме того, подготовлены 10 тысяч парковочных мест.