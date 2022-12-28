Подмосковье 28 декабря 2022, 11:43 Около 22 тысяч километров дорог обработали ото льда в Подмосковье за сутки

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Противогололедную обработку провели на 22 тысячах километров дорог в Подмосковье за сутки. Службы перевели на усиленный режим работы из-за сильного снегопада. На борьбу со стихией направили около трех тысяч единиц техники, сообщили в Минтрансе региона.

«Ведется круглосуточный мониторинг обстановки и взаимодействие с экстренными службами, чтобы оперативно реагировать на изменения и обеспечить безопасное движение на дорогах Подмосковья», — рассказал глава министерства Алексей Гержик,

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Сейчас в Подмосковье идет снег, а в конце недели ожидается потепление. Автомобилистов просят быть особо внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать ПДД.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности постоянного общения с жителями для решения проблем региона. Органы власти взаимодействуют с ними на личных встречах и через онлайн-платформы.