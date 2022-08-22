Около 200 жителей получат работу в новом складском комплексе в Домодедове

Строительство крупного складского комплекса завершено в Домодедове. Инвестиции в проект составили около одного миллиарда рублей.

Логистический центр появился на территории индустриального парка «Южные врата». Как сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, проект реализован российским девелопером Radius Group.

«Новый складской комплекс имеет площадь 30 тысяч квадратных метров. В настоящее время он уже запущен — здесь будет трудоустроено порядка 200 жителей Домодедова и ближайших муниципалитетов. Инвестиции в проект составили один миллиард рублей», — уточнила Зиновьева.

Комплекс оснащен современным европейским оборудованием и соответствует требованиям складов класса А+. В настоящее время идет передача помещений арендаторам.

Это уже не первый проект Radius Group на территории индустриального парка в Домодедове. В начале этого года компания завершила строительство сортировочного терминала для оператора экспресс-доставки и логистики. Объем инвестиций в проект составил два миллиарда рублей.

Индустриальный парк «Южные врата» является привлекательной площадкой для инвесторов за счет своего расположения на пересечении трех трасс федерального значения — М-4, А-107 и А-113 (ЦКАД). В 20 километрах находится международный аэропорт Домодедово.

Московская область удерживает высокие позиции по индексу промышленного и экономического развития в стране, несмотря на изменившиеся условия и действие санкций. Регион продолжает привлекать инвестиции, о чем рассказал губернатор Андрей Воробьев.