Подмосковье 14 июня 2023, 11:09 Около 200 жителей Лобни спели гимн страны в клипе ко Дню России

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День России в Лобне отпраздновали концертами и флэшмобами. Подарком для горожан стал клип, в котором около 200 человек исполнили гимн страны.

Центральной площадкой праздника стал парк культуры и отдыха, где собрались сотни горожан. На сцене наградили победителей конкурса рисунков «Тебе, Россия, посвящаю».

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На праздничном концерте ко Дню России состоялась премьера клипа с массовым исполнением гимна. Участие в съемках приняли артисты дома культуры «Луговая», творческие коллективы и исполнители — всего около 200 человек. Репетиции и съемки продолжались почти полтора месяца.

Гостей праздника поздравил глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

«Это один из самых значимых государственных праздников. В этот день мы чествуем нашу родную, нашу любимую страну. Нас объединяют самые светлые, самые теплые чувства к России. Мы гордимся ее прошлым, заботимся о ее настоящем и созидаем ее будущее», — сказал Игорь Демешко.

После прошел флешмоб «Российский триколор». Ребята из молодежных организаций развернули 50-метровое полотнище.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил выдающихся жителей региона в День России.

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