Подмосковье 28 марта 2023, 12:06 Около 200 уникальных экспонатов покажут на новой выставке в музее «Бородинское поле» в Ступине Андрей Семибратов

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Новую выставку открыли в музее-заповеднике «Бородинское поле» в Ступине. На ней представили около 200 экспонатов эпохи Наполеона, многие из которых показали впервые.

В экспозиции можно найти обмундирование и снаряжение армий, археологические находки, гравюры и картины. Экспонаты расскажут о Бородинской битве, отметил директор музея Дмитрий Шалыгин.

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«Мы стараемся все выставки нашего музея синхронизировать со школьной программой. Это важно, так как не всегда в школе достаточно времени на изучение больших тем. Выставка очень содержательная, здесь представлено около 200 предметов. Все они подлинные. Это и археологические находки, документы, книги и костюмы той эпохи», — сказал он.

Одна из представленных картин авторства Сергея Кожухова. Во время Великой Отечественной войны он был директором музея и помог сохранить многие экспонаты.

Среди раритетов выставки — документы, книги и элементы обмундирования российской и наполеоновской армии. На рукаве одного из мундира сохранилось отверстие от пули.

Выставка будет работать до 21 мая.

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