Подмосковье 24 апреля 2023, 14:42 Около 200 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за объекты городской среды министерство благоустройства

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В Подмосковье продолжается онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства. На данном этапе на платформе za.gorodsreda.ru свой выбор сделали около 200 тысяч человек. Об этом сообщили в министерстве благоустройства Московской области.

«Результат показывает активную вовлеченность наших жителей в решение вопросов развития своих городов. Мы призываем подключиться к голосованию всех, кто еще не сделал этого, ведь именно ваш голос может стать решающим», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

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Лидерами по количеству проголосовавших стали: Орехово-Зуево, Люберцы, Подольск, Балашиха и Воскресенск. Принять участие в выборе мест по благоустройству могут все желающие старше 14 лет.

Голосование проводится по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Жители Подмосковья могут выбрать одну из 248 территорий в 56 городских округах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Московская область начала активно готовиться к сезону летнего детского отдыха. Кроме того, начались приготовления к старту программы «Лето в Подмосковье».

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