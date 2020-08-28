Около 200 тонн малины за сезон планирует собрать компания «Русская ягода» в Луховицах

Компания из Луховиц «Русская Ягода» планирует собрать рекордный урожай малины в этом году. Два сорта высадили на площади более двадцати гектаров. Урожай начали собирать в начале августа. Ожидается, что будет собрано 200 тонн ягоды.

Компания «Русская ягода» находится в деревне Аксеново городского округа Луховицы. Компания открылась в 2014-м году и спустя 6 лет работы здесь есть что показать покупателям.

Источник фото: телеканал «360»

«Впервые были саженцы высажены в 2014 году осенью, но фактически можно сказать, что предприятие заработало с 2015-го года. Это один из лучших стартапов в области нашей в части агропромышленного комплекса. Здесь очень много инновационных технологий. В части выращивания клубники — здесь самые современные технологии в Московской области», — рассказал заместитель главы городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

Источник фото: телеканал «360»

Хозяйство выращивает только ягодные культуры. Малину высадили на площади более 20-ти гектаров. Первый урожай появился уже к началу августа, а завершить сбор планируют в октябре.

«Хотелось бы отметить объем выращиваемой здесь малины. Ни одно предприятие в Московской области не может по объемам сравниться», — добавил Сергей Тимохин.

Источник фото: телеканал «360»

За все время существования компании она посадила более 25 гектаров малины. Самыми крупными заказчиками на сегодняшний день являются популярные торговые сети Москвы и Подмосковья.

Сегодня за один рабочий день собирается более 30 килограммов ягод. Основная цель в этом сезоне — собрать семь тонн урожая с одного гектара.