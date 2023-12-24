Подмосковье 24 декабря 2023, 18:18 Около 200 тонн гуманитарного груза для военных собрали в Химках с начала СВО Администрация г.о. Химки

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Почти 200 тонн гуманитарной помощи собрали жители городского округа Химки с начала проведения специальной военной операции. Активную поддержку военнослужащим также оказывают депутаты и общественники.

Депутат Алексей Федоров передал средства личной гигиены для российских военных в пункт приема помощи, расположенный в Доме культуры «Фирсановка». Он подчеркнул, что груз будет доставлен на передовую до Нового года.

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«Буду помогать столько, сколько это будет нужно», — добавил Алексей Федоров.

Отметим, что ранее депутат неоднократно передавал вещи первой необходимости жителям новых регионов России и мобилизованным. Всего с начала СВО на фронт отправилось порядка 200 тонн гуманитарной помощи.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский напоминает, что поддержать военных может любой желающий. Для этого в Химках открыты девять пунктов сбора гуманитарной помощи. Их адреса можно узнать по телефону: +7(495) 793-09-88.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы фонда «Защитники Отечества». Он оказывает помощь участникам спецоперации, а также членам их семей.

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