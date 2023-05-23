Подмосковье 23 мая 2023, 17:03 Около 200 школьников Подмосковья приняли участие в конкурсе профориентации «Эргонавты» Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Около 200 школьников Подмосковья приняли участие в молодежном профориентационном конкурсе «Эргонавты». Его главная цель — сформировать интерес подрастающего поколения к инженерным профессиям.

На конкурсе ребята осваивают полетные тренажеры, системы фокусировки взгляда, выполняют задания в шлемах виртуальной реальности и многое другое. Для ребят подготовили квиз на тему авиации и масштабный эксперимент с сотрудниками НИИЭС.

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Проект разработан по инициативе фонда содействия развитию науки, инноваций и технологий «РамФонд», АНО «ТехноЛидер», НИИЭС и общественной палаты Московской области.

«„Эргонавты“ — это прежде всего профориентационный проект. Благодаря такому знакомству с технологиями и с теми, кто их создает, школьники могут определиться с выбором дела своей жизни, с профессиональным призванием», — заявил директор по программам подготовки специалистов высшей квалификации Фонда содействия развитию науки, инноваций и технологий Олег Стогов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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