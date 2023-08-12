Подмосковье 12 августа 2023, 14:48 Около 200 подростков поучаствовали в соревнованиях «Школа безопасности» в Ленинском округе

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На соревнования «Школа безопасности» в Ленинском округе съехались около 200 подростков из восьми федеральных округов. За 10 дней они показали себя в комбинированной пожарной эстафете, на полосе препятствий, в поисково-спасательных работах в условиях ЧС техногенного характера и в четырехдневном маршруте выживания.

Московская область впервые принимала на своей земле эти соревнования.

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«Ребята становятся настоящими спасателями, демонстрируют высокий уровень профессионализма при прохождении различных ситуаций, которые могут возникнуть в жизни», — сообщил замминистра РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Илья Денисов.

Все 10 дней ребята жили в полевых условиях. Участников разделили на две подгруппы. Младшая состояла из детей 13-14 лет, старшая — 15-17 лет.

Юным спасателям показали мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи и научили навыкам владения брандспойтом, рукопашному бою, сборке и разборке автомата.

«Детям понравились соревнования, очень понравилась организация. Это быт, проживание, питание, организационный уровень самих этапов соревнований — все транспортное обеспечение Министерством РФ по ЧС организовано на очень высоком уровне», — сообщил начальник отдела по делам ГО и ЧС Ленинского округа Сергей Халин.

Для многих участников соревнования и правда стали «Школой жизни». Они не только показали свои навыки, но и многому научились у других.

«Самым сложным был маршрут выживания, приходилось очень много бегать, выполнять множество этапов, потеряли много сил, но со всем справились», — рассказал участник из Липецкой области Михаил Лапшин.

После всех этапов состязаний прошли церемонии закрытия и награждения победителей. Замглавы МЧС Илья Денисов вручил медали и кубки.

Первое место в общем зачете по всем видам соревнований в младшей группе заняла команда из республики Марий Эл. В старшей группе лучшими стали ребята из Липецкой области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году почти во всех школах региона появятся спортивные клубы.

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