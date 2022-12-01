Подмосковье 01 декабря 2022, 18:47 Около 200 новых инвесторов начали работать в Подмосковье в 2022 году

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Еще тысяча инвестиционных проектов находится на сопровождении подмосковного Мининвеста. Об этом на форуме «Новая экономика» рассказал первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки региона Евгений Подлипенский.

«Снижения инвестиционной активности не наблюдается в регионе. Сейчас мы сопровождаем около 1000 проектов, которые находятся на разных стадиях реализации», — сказал Подлипенский и добавил, что с начала 2022 года в Подмосковье начали работать 200 новых инвесторов, среди которых есть и иностранные.

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В этом году настойчивый интерес к Московской области проявляют в том числе инвесторы из Турции и Китая. Только на этой неделе представители подмосковного Мининвеста провели больше 30 встреч с партнерами из Стамбула.

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Общий объем инвестиций в основной капитал Подмосковья превысит один триллион рублей до конца года. По поручению губернатора Андрея Воробьева в области ввели дополнительные меры поддержки для бизнеса — от грантов и субсидий до льгот на аренду земли.

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