Подмосковье 23 апреля 2024, 15:13 Около 200 легкоатлетов выступили на марафоне в Балашихе Телеканал «360»

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Дистанцию в 43 километра преодолели легкоатлеты из Балашихи. Около 200 любителей бега приняли участие в проекте «Марафон у дома».

Маршрут для участников разделили на две части. Длина первого — 20 километров, второго — 23. Путь лежал через микрорайоны и парки Балашихи. Особенность проекта в том, что спортсмены пробегали через места с достопримечательностями округа. Можно было узнать короткую информацию о них и сфотографироваться.

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Между дистанциями участников забега ждали волонтеры с легким перекусом.

«Первые 20 километров мы бежали по северной части Балашихи, затем бежали по южной части и по центру. Основная идея — это доступность, возможность показать бегунам Балашиху и рассказать о клубе, который есть в округе. И, конечно, поддержка здорового образа жизни», — рассказал руководитель проекта «5 верст» в Балашихе Алексей Урыков.

Беговой сезон «Марафона у дома» длится с ноября по май. За это время в забегах приняли участие около 1500 человек.

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