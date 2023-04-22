Подмосковье 22 апреля 2023, 22:19 Около 200 кустов донецких роз высадили на Аллее героев в Звездном Городке

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В Звездном Городке на Аллее героев возле Дома космонавтов высадили около 200 кустов донецких роз. Мероприятие провели в рамках патриотической акции «Берегиня Донбасса».

Роза является визитной карточкой Донецка. На каждого дончанина приходится по кусту этих благородных цветов. За годы войны донецкая роза стала не только олицетворением красоты, но и символом силы духа.

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«Мы продолжаем все работы по благоустройству нашего города, по восстановлению, по выполнению ремонтных работ. Действительно, миллион роз у нас есть. Приглашаем всех в гости, чтобы лично убедиться в этом», — заявил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

В посадке роз поучаствовали гости из Донецка, космонавты и жители Звездного Городка.

«Для меня это не просто символ. Я сам с Донбасса, в Горловке родился. И эти донецкие розы я помню», — рассказал летчик-космонавт и Герой Советского Союза Александр Волков.

Данные розы вырастили специально для подмосковной земли. Кусты не боятся ни жары, ни морозов. Цветы высадили в виде звезды, которая символизирует Героев космоса и Героев Донбасса.

«Очень важно, чтобы все связи, которые были налажены за многие годы, сохранялись и приумножались», — сообщил глава округа Евгений Баришевский.

После проведения акции участники мероприятия посетили дом, в котором живут космонавты, и возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину.

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