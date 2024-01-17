Подмосковье 17 января 2024, 16:57 Около 200 кровель отремонтируют в Балашихе в 2024 году Unsplash

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Капитальный ремонт 195 крыш проведут в Балашихе в 2024 году. Работы выполнят сотрудники Фонда капитального ремонта по региональной программе.

Работы по обновлению кровли уже завершили в доме № 16 в микрорайоне Дзержинского. Там также обновили инженерные системы.

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Рабочие при ремонте меняют стропила, водосток и восстанавливают металлические кровли. Процесс контролируют строительные эксперты Управления технического надзора капитального ремонта. Программа капитального ремонта многоквартирных домов размещена в разделе «Документы» на региональном портале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продлят действие сертификатов для переселенцев из аварийного жилья.

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