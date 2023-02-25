Подмосковье 25 февраля 2023, 16:11 Около 200 юных спортсменов поучаствовали в «Лыжне здоровья» в Дмитрове

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В Дмитрове состоялись соревнования «Лыжня здоровья». В них поучаствовали порядка 200 юных спортсменов, которые после получили призы чемпиона Паралимпийских игр Романа Петушкова.

Мероприятие прошло при поддержке фонда «Единая страна». Романа в этом году не было, однако вместо него на юных спортсменов пришел посмотреть шестикратный чемпион Паралимпийских зимних игр Сергей Шилов. Перед стартами он пообщался с воспитанниками интерната для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Мордовии.

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«Я на сноуборде уже два года катаюсь, но не с горки, а по лыжным трассам. Прикольно, конечно, но хочется и на лыжах как-нибудь попробовать посоревноваться», — заявил один из воспитанников интерната Степан.

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Данные соревнования уникальны тем, что на одну трассу встают как обычные дети, так и с ограниченными возможностями. Участниками были лыжники от пяти до 12 лет. Они должны были преодолевать дистанции только классическим стилем.

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