Подмосковье 09 января 2023, 14:07 Около 200 ярмарок провели в Подмосковье в декабре

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Около 200 ярмарок прошло в Подмосковье в последнем месяце 2022 года. Еще 22 провели в праздничные дни. Об этом сообщили в Минсельхозпроде региона.

Мероприятия прошли в 30 городских округах, рассказал глава министерства Георгий Филимонов. На них представили новогоднюю продукцию, сувениры и украшения, а также сыры, мясо, молочные товары, чаи, сушеные ягоды и грибы. Также мастера представили изделия ручной работы — шапки, валенки и варежки.

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«Всего за первый месяц 2023 года организуют 140 ярмарок. Все они будут отмечены на онлайн-картах для удобства жителей», — добавил министр.

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Прошли в Подмосковье и тематические ярмарки. Среди них «Покупаем отечественное», «Сделано в России», «Праздник сластен», «Уютный дом», «Встречаем зиму» и «Сделано в Подмосковье».

Найти места проведения ярмарок можно на «Яндекс.Картах». Их полный список доступен на сайте Минсельхозпрода Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что внедрение искусственного интеллекта в работу органов власти позволит Подмосковья сэкономить миллиарды рублей. По словам губернатора, во всех сферах важно искать то, что безвозвратно забирает ресурсы, чтобы работать более эффективно. Особенно это важно в социальной сфере — спорте, образовании, здравоохранении.