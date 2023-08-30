Подмосковье 30 августа 2023, 09:41 Около 200 ярмарок провели в Подмосковье в августе Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Около 200 ярмарок прошло в Подмосковье в августе. Их провели в 39 городских округах.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, 165 ярмарок были тематическими и 26 — сельскохозяйственными.

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«Большое количество ярмарок посвящено началу учебного года, а также православным праздникам — Яблочному, Ореховому и Медовому Спасам. Помимо этого, прошли и другие, уже знакомые и полюбившиеся жителям тематические ярмарки: „Лето в Подмосковье“ и „Товары регионов России“», — сказал он.

Больше всего ярмарок в августе провели в Зарайске, Красногорске и Щелкове.

Узнать подробнее о том, где будут организованы ярмарки в Подмосковье, можно по ссылке.

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