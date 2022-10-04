Около 200 ярмарок проведут в Подмосковье в октябре | 360°

Подмосковье 04 октября 2022, 19:55 Поделиться Telegram

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Viber Около 200 ярмарок проведут в Подмосковье в октябре

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В Подмосковье в октябре запланировано проведение множества тематических ярмарок. Такие мероприятия будут проводиться на территории сразу 38 городских округов. В целом в Московской области проведут порядка 200 ярмарок, на которые сможет прийти любой желающий.

«Во второе воскресенье октября в нашей стране отмечается День работника сельского хозяйства, и часть мероприятий, конечно, приурочены к этому празднику, но есть и более экзотичные поводы, например, празднование Всенародного дня конфет в Раменском городском округе и Всемирный день улыбки в городском округе Шаховская», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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На сельхозярмарках, как всегда, можно будет купить продукцию от фермеров из Подмосковья. Там будут продаваться свежие овощи, фрукты, мясо и многое другое. Все больше осенью появляется сезонных фруктов, ягод и овощей, например, яблок, облепихи и картофеля. За три летних месяца в Подмосковье провели 435 ярмарок, из которых 188 оказались тематическими. Теперь на них торговать своей продукцией смогут и самозанятые.

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