Около 200 ярмарок проведут в Подмосковье в ноябре | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 05:10 Около 200 ярмарок проведут в Подмосковье в ноябре РИА "Новости"

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Ярмарки проведут на территории 39 городских округов Подмосковья. Всего в течение ноября в регионе пройдет около 200 таких мероприятий. Об этом сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

«В Подмосковье планируется в ближайший месяц провести около 200 ярмарок, все они тематические. В ноябре отмечают День народного единства, и часть ярмарок приурочены к этому празднику, большая часть посвящена осени и ее проводам. К концу ноября начнут работать и новогодние ярмарки», — рассказал он.

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Как отметили в министерстве, на сельскохозяйственных ярмарках всегда можно найти продукцию подмосковных фермеров. Они всегда привозят свежие овощи и фрукты, а также мясо и многое другое.

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В ноябре посетителям ярмарок предложат урожай, собранный в сентябре и октябре. С приходом зимы на прилавках появятся самодельные новогодние сувениры, зимняя одежда и валенки ручной работы от местных производителей.

Теперь на ярмарках выходного дня могут торговать и самозанятые. Такую возможность им дали изменения, внесенные в постановление правительства.