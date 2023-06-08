Подмосковье 08 июня 2023, 13:35 Около 200 ярмарок пройдет в Подмосковье в июне

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Этим летом в Подмосковье пройдет около 200 ярмарок разной тематической направленности в 40 округах. Об этом сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

«Ярмарки разной тематической направленности широко распространены в регионе и проходят регулярно. Это возможность не только реализовать свой товар, но и познакомить покупателя с новинками», — отметил министр.

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В Лотошине уже прошла одна ярмарка — она была приурочена ко Дню защиты детей и Дню медицинского работника.

Летом состоятся и другие тематические ярмарки: «Лето в Подмосковье», «Праздник сластены», «Парк профессий», «Товары регионов России» и многие другие.

С полным списком ярмарок можно ознакомиться на официальном сайте Минсельхозпрода в разделе «Документы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке сельхозпредприятий. Он встретился с представителями хозяйств региона и обсудил развитие ферм.

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