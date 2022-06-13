Около 200 гонщиков поборолись за кубок главы на соревнованиях по мотокроссу в Павловском Посаде

Павловский Посад собрал почти две сотни спортсменов на соревнованиях по мотокроссу на кубок главы. Сотни зрителей наблюдали за скоростной борьбой любителей и профессионалов.

Около 200 спортсменов со всей России собрались на соревнования по мотокроссу, которые прошли в Павловском Посаде. Артемий Назаров — яркий представитель династии гонщиков, его отец выступал еще в советские годы. Спортивную карьеру продолжил сначала брат Максим, а потом и сам Артемий, который уже шесть раз становился чемпионом России.

«Этот спорт как наркотик. Мне без него трудно представить свою жизнь, я с трех лет занимаюсь этим, и для меня мотокросс — это вся моя жизнь. Я считаю, что каждый находит себя в чем-то, в разных дисциплинах. Я нашел себя здесь», — поделился гонщик.

Гонщики соревновались на той же трассе, где однажды проводили финал чемпионата России. Ее протяженность составила 1700 метров. Рельеф естественный с подъемами и спусками.

В этот раз в мотокроссе соревновались любители и профессионалы. Первыми на старт вышли дети. Завершил спортивный день заезд ветеранов.

Глава городского округа Павловский Посад Денис Семенов пожелал участникам удачи. Он рассказал, что участие в гонках принял 191 спортсмен из 20 российских городов. А посмотреть на смельчаков на мотоциклах собрались сотни зрителей.