Подмосковье 26 ноября 2022, 23:50 Около 200 детей из Донбасса принял образовательный центр в Сергиевом Посаде

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В образовательном центре имени преподобного Сергия Радонежского сейчас живут 200 детей из Донбасса. Центр принимает беженцев уже девять месяцев. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Мамам всегда тревожно за детей, а в нашей ситуации это бесконечная тревога. Здесь дети в безопасности, здесь они растут», — сказала уполномоченный по правам ребенка в ДНР Элеонора Федоренко.

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В центре состоялся родительский день, дети могли увидеться с мамами, обычно они живут отдельно. В образовательном центре есть и спальные, и учебные корпуса — все для нормальной жизни.

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«Московская область очень гостеприимно выступает. Все наши свободные площадки сейчас мы отдаем под детей ДНР и ЛНР», — отметила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Центр в Топоркове рассчитан на длительное пребывание детей. Тут можно жить месяц, два и даже больше — столько, сколько потребуется.

Ранее сообщалось, что подмосковный оздоровительный лагерь «Литвиново» принял еще 200 детей из Донбасса.

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