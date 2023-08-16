Подмосковье 16 августа 2023, 15:54 Около 200 человек стали участниками праздника ко Дню физкультурника в Волоколамске Телеканал «360»

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День физкультурника отпраздновали в Волоколамске. Более 200 жителей округа приняли участие в спортивных состязаниях на центральном стадионе.

Соревнования проходили в четырех видах спорта: футбол, стритбол, пляжный волейбол и армрестлинг. Открыли праздник футболисты. На поле вышли финалисты Волоколамского городского кубка по футболу среди мужчин. В турнире по армрестлингу впервые соревновались юноши и ветераны.

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«Даже не ожидали такого количества участников, потому что у нас дети сейчас на каникулах. Пришлось увеличивать квоты, время», — поделился директор спортивной школы «Гвардия» Максим Трубкин.

Напомним, сегодня в Волоколамске ведется реконструкция нескольких спортивных объектов.

«Сейчас у нас полная реконструкция стадиона „Текстильщик“ будет: постелен новый газон, сделаны многофункциональные площадки, ремонт раздевалок, будет тренажерка», — рассказал Максим Трубкин.

День физкультурника в этом году приурочили ко Дню города.

«Сегодня сотни людей, сотни спортсменов пришли, чтобы отметить эти два праздника, на наш стадион. <…> Я хочу поздравить всех волоколамцев», — сказал председатель Совета депутатов Сергей Шорников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил организаторов и спортсменов на финале Кубка Овечкина.

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