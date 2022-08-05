Около 200 человек стали участниками форума по развитию медицины в Ногинске

В Богородском округе состоялся двенадцатый гражданский форум, который был посвящен развитию здравоохранения. Он назывался «Подмосковье. Здоровье». В работе форума приняли участие примерно 200 человек, они приехали из Ногинска, Электростали и Павловского Посада.

Обсуждались самые актуальные проблемы и планы развития здравоохранения в регионе. На вопросы жителей ответили первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, глава Богородского городского округа Игорь Сухин, главные врачи медицинских организаций. Модератором выступил зампред Общественной палаты Подмосковья Евгений Мартынов.

«Повышение доступности и качества медицинской помощи — наша приоритетная задача. Мы нацелены на конкретный результат и для этого находимся в постоянном диалоге с жителями. Проведение форумов помогает оперативно решать проблемы. Каждый вопрос будет детально проработан и не останется без ответа», — сказала Светлана Стригункова.

Говорилось в том числе о ремонте и строительстве медицинских учреждений, об оснащении их медоборудованием, об улучшении инфраструктуры поликлиник и о привлечении в регион ценных кадров. Светлана Стригункова рассказала об информатизации регионального здравоохранения. В настоящий момент пять видов медицинских справок можно получить через интернет, до конца года в онлайн-формат переведут еще три вида справок. Кроме того, жителям Подмосковья доступно оформление рецептов на льготные лекарства в электронном виде, телемедицинские консультации врачей.

Форум прошел достаточно продуктивно, отметили его участники. В его ходе все желающие могли пройти медицинское обследование или вакцинацию против коронавируса в мобильном центре здоровья, был также доступен экспресс-тест на ВИЧ.