Подмосковье 14 декабря 2023, 22:40 Около 200 человек стали участниками акции «ГИА. Осознанность. Профориентация» в Подмосковье Министерство образования МО

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В Дмитрове прошла акция «ГИА. Осознанность. Профориентация». К ней присоединились около 200 участников, в том числе выпускники школ из Лобни, Клина, Дубны, Талдома и Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в министерстве образования Московской области.

Мероприятие состояло из трех секций.

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«На секции „Использование технологии внутренней системы оценки качества образования при подготовке к ГИА“ руководители школ изучали технологию создания и использования репорт-карт, которые помогают эффективно сопровождать выпускников в выборе предметов для сдачи ГИА. Опытом поделилась Алина Данилина, директор Электростальской СОШ № 11», — уточнили в ведомстве.

В разделе «Навигатор профильных классов Дмитровского городского округа» родителей познакомили с учебными планами профильных классов и сдачей предметов ГИА. На лекции «Агентство по подбору персонала» обсудили профессии. На секции выступили руководители предприятий Дмитрова.

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