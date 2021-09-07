Около 200 человек проехали по маршруту «Государева дорога» с начала проекта

За все время существования маршрута «Государева дорога» его посетили около 200 человек. Проект стартовал в 2019 году.

В конце прошлого года «Государева дорога» получила статус межрегионального брендового маршрута. В рамках проекта путешественники за несколько дней совершают поездку из Москвы в Санкт-Петербург. Маршрут проходит через Московскую, Тверскую, Ленинградскую и Новгородскую области.

В Московской области участники маршрута посещают путевой дворец в Солнечногорске, усадьбу Шахматово, Середниково, а также музей Петра Чайковского в Клину и усадьбу Демьяново. Как известно, она была творческим центром для деятелей золотого века русской культуры.

В рамках 27-го Международного форума-выставки «Отдых» на коллективном стенде маршрута «Государева дорога» представлена Московская область. Форум проходит с 7 по 9 сентября в ЦВК «Экспоцентр» в Москве.