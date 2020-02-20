Около 200 аварийных домов отремонтировали в бывших военных городках Подмосковья в 2019 году

В 2019 году специалисты Фонда капитального ремонта отремонтировали 179 многоквартирных домов в бывших военных городках Подмосковья. Об этом сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Всего с 2014 года в регионе капитально отремонтировано более 500 многоквартирных домов — это почти половина из всех МКД жилого фонда бывших военных городков.

«Всего в самую масштабную в России программу по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Подмосковья, рассчитанную до 2049 года, включено 1128 домов, расположенных в бывших военных городках. Это практически весь жилищный фонд переданных в муниципальную собственность поселений. Исключения в соответствии с Жилищным кодексом РФ составляют аварийные дома, запланированные к переселению, а также МКД, в которых менее пяти квартир», — сказал директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

С 2012 года в рамках соглашения между правительством Московской области и Министерством обороны РФ ведется работа по передаче имущества военных городков в муниципальную собственность. До передачи состояние многих многоквартирных домов, инженерных сетей и соцобъектов характеризовалось значительным износом.