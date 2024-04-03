Подмосковье 03 апреля 2024, 12:20 Около 20 участков дорог отремонтируют в Одинцове в 2024 году Медиасток.рф

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Девять муниципальных и восемь региональных дорог отремонтируют в Одинцовском округе в 2024 году. В порядок приведут более 30 километров дорожной сети.

По словам директора «Упрдоркапстроя» Сергея Батушенко, в Одинцовском округе отремонтируют девять участков муниципальных дорог общей протяженностью около 9,3 километра. Также запланирован ремонт тротуаров, в частности — на Нахабинском шоссе и на улице Говорова.

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По программе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья в порядок приведут еще восемь региональных дорог протяженностью более 23,5 километра. Наибольший объем работ проведут на дорогах «Аниково-Агафоново-Кубинка», «Кубинка-Наро-Фоминск» и «Шихово-Шарапово-Кубинка».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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