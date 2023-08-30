Подмосковье 30 августа 2023, 12:21 Около 20 тысяч жителей Одинцова зарегистрировались для участия в дистанционном электронном голосовании пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Выборы губернатора пройдут в Подмосковье с 8 по 10 сентября. Проголосовать можно будет очно на избирательных участках и онлайн через портал «Госуслуги». Уже 20 тысяч жителей Одинцова зарегистрировались для участия в дистанционном электронном голосовании.

Участие в выборах могут принять граждане, которым исполнилось 18 лет. Проголосовать можно очно по месту прописки. Для этого нужно предъявить паспорт избирательной комиссии, получить бюллетень и отметить там кандидата, которого вы хотите поддержать. Общественная палата Подмосковья обеспечит наблюдение на участках.

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Адрес своего избирательного участка можно найти через цифровой сервис Центральной избирательной комиссии России. Он называется «Информирование о выборах и референдумах и сроках их проведения». Для этого необходимо ввести на сайте адрес своего местожительства и нажать кнопку поиска.

Кроме того, сделать свой выбор можно через систему дистанционного электронного голосования на «Госуслугах». Для этого на портале нужно оставить заявку на участие в выборах в формате онлайн до 4 сентября.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах.

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