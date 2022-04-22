Около 20 тысяч высокотехнологичных операций провели в Дубне за два года

Пациенты едут в город за высокотехнологичной хирургической помощью.

Сергей Носов только что перенес сложную урологическую операцию. Но он чувствует себя прекрасно и готовится к выписке.

«Выходишь, ничего не болит, уход хороший. Нестрашно попадать в такую больницу. Никуда не хочется ехать дальше, ни в Москву, ни в Германию, никуда», — делится своими ощущениями Сергей.

Приоритет врачей Дубны– малоинвазивные операции. Здесь же применяют методы ретроградной хирургии. Заведующий урологическим отделением Дубненской городской больницы Виктор Викулов рассказал о том, что это метод лечения верхних мочевых путей через естественные отверстия, то есть у пациентов нет ни единого разреза.

«Это инновационная технология, которую мы применяем. За два года мы сделали 150 операций», ¬– сообщил врач.

Всего за время работы нового корпуса хирурги Дубненской больницы выполнили 20 тысяч операций.

Заведующий хирургической службой Дубненской городской больницы Александр Притула отметил, что это единственный хирургический многопрофильный центр в области.

«Сосредоточены все службы хирургические в одном здании, под единым операционным блоком и совершенно специализированными отделениями, такими как гинекология, общая хирургия, абдоминальная хирургия», — сообщил Притула.

Год назад здесь открылось отделение детской хирургии. Основной профиль — боли в животе. Каждый второй местный пациент здесь с вырезанным аппендицитом. Часто привозят больных ночью, делают операцию, а уже днем ребенок забывает, с чем попал в больницу.

Заведующий отделением детской хирургии Дубненской городской больницы Андрей Рохманько подчеркнул, что за год в больнице выполнили 530 операций, из них 240 лапораскопически, а за прошлый год не сделали ни одной открытой аппендэктомии.

В хирургический центр продолжаются поставки современного оборудования. Кроме того, больница планирует переход на квоты по оказанию высокотехнологичных оперативных вмешательств.