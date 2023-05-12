Подмосковье 12 мая 2023, 11:01 Около 20 тысяч школьников Подмосковья присоединились к экологическому онлайн-уроку Министерство ЖКХ МО

Читать 360tv в

Второй в этом году экологический урок по раздельному сбору отходов прошел в Подмосковье. В этот раз к онлайн-занятию присоединились около 20 тысяч учащихся восьмых и 10-х классов. Организаторами мероприятия выступили Министерство ЖКХ Московской области и Ассоциация общественного контроля в сфере ТКО.

«Московская область на сегодня — один из лидеров в отрасли по обращению с отходами, и нам есть что рассказать детям о наших достижениях и результатах. Реализованные за пять лет реформы подмосковные экопроекты — это вклад в будущую чистую окружающую среду наших учеников», — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

Реклама

На экоуроке ребятам рассказали о двухконтейнерной системе сбора отходов, о работе КПО, проекте «Мегабак» и платформе для ненужных вещей «Кармитт».

«Ранее в марте мы провели урок для 50 тысяч учеников. Очень важно работать с детьми и передавать им наш накопленный в сфере экологии опыт и знания. Как я говорила ранее, все начинается с одного человека, с первого шага», — отметила председатель Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО Лилия Белова.

Школьникам подробно рассказали о принципах работы платформы «Кармитт». С ее помощью можно отдавать ненужные вещи, получать баллы и обменивать их на бонусы от партнеров программы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что работа в данной сфере должна быть прозрачной и своевременной.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».