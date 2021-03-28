Около 20 тысяч обманутых дольщиков в Подмосковье получат ключи от квартир в этом году

В 2021 году более 20 тысяч обманутых подмосковных дольщиков смогут въехать в свои квартиры. Об этом рассказал губернатор области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

«Количество дольщиков было 108 тысяч. Сейчас остались порядка 40 тысяч. Под все 40 тысяч у нас есть план, который позволит выдать ключи в этом и следующем году. Задача — дать всем возможность ремонтировать свои квартиры и проживать уже до 2023 года», — рассказал губернатор.

До конца этого года ключи смогут получить около 20 тысяч. Власти Подмосковья совместно c Фондом защиты прав дольщиков достраивают 12 домов Urban Group. Все деньги уже выделены.

«12 домов мы должны сдать весной следующего года. Строительная готовность должна быть готова к концу года. Затем коммуникации, благоустройство — все это занимает время. Мы должны завершить в 2022 году весной», — добавил глава региона.

Обманутые дольщики Подмосковья смогут льготно рефинансировать ипотеку. Средняя базовая ставка по переоформленному кредиту составит 8–9%. Срок выплаты можно растянуть на 30 лет.