Около 20 тысяч гектаров обработают от борщевика в Подмосковье

Порядка 20 тысяч гектаров обработают в этом году от борщевика в Подмосковье. Работу по удалению сорняка проведут с мая по август в 46 городских округах региона.

Борьбу с борщевиком развернут на площади около 20 тысяч гектаров. Она затронет земли, находящихся в муниципальной и региональной собственности, а также на неразграниченных территориях. В Клину уже приступили к удалению прошлогоднего сухостоя ядовитого растения. Этой работой занимаются специалисты подрядных организаций.

«Администрации муниципальных образований Московской области заключили 34 контракта на проведение мероприятий по обработке земельных участков от борщевика Сосновского с подрядными организациями, и семь контрактов находятся на стадии заключения», — сообщил зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Еще утвердили 11 муниципальных заданий для проведения работ муниципальными бюджетными учреждениями. Борьба с борщевиком впервые пройдет на межрегиональном уровне.

В декабре 2021 года Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья заключило с департаментом сельского хозяйства и продовольствия Владимирской области соглашение о сотрудничестве в рамках мероприятий по борьбе с борщевиком. Для работы применят дистанционное зондирование земель, которое успешно внедрили в Подмосковье в 2021 году. Тогда в регионе обработали 18 тысяч гектаров земли, пораженной борщевиком.