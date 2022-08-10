Около 20 тысяч домов Подмосковья проверили на готовность к началу отопительного сезона

Госжилинспекция Подмосковья проверила 37% жилфонда Подмосковья на готовность к осенне-зимнему сезону. Это 19,6 тысячи домов.

Различного рода нарушения выявлены в 46% проверенных домов. Об этом сообщила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

«Все зафиксированные моменты загружаются в качестве заявок в Единую диспетчерскую службу. Их исполнение находится под непосредственным контролем Госжилинспекции. Сейчас особенно важно, чтобы администрации муниципальных образований и управляющие организации максимально ответственно и оперативно подошли к устранению выявленных нами недоработок», — подчеркнула она.

Управляющие компании обязаны провести 19 видов работ при подготовке дома к зиме. Особое внимание уделяется состоянию так называемого «теплового контура» — все двери и окна должны плотно закрываться, стекла быть целыми. Недопустимы любые протечки инженерного оборудования, на трубах отопления и горячего водоснабжения необходимо установить надежную теплоизоляцию. В условиях короткого светового дня должно быть исправным все электрооборудование. Проверяется также состояние кровли, фасадов, цоколей, отмостки.

В проверках готовности к зиме активно участвует Ассоциация председателей советов многоквартирных домов. Благодаря управдомам удалось дополнительно осмотреть более 1800 домов.

Работы по подготовке к отопительному сезону завершатся в Подмосковье до 15 сентября.

Ранее стало известно, что уникальное для России котельное оборудование начнут производить в Лобне. Соглашение об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал с Омским заводом инновационных технологий.