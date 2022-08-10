Около 20 тысяч домов Подмосковья проверили на готовность к началу отопительного сезона
Госжилинспекция Подмосковья проверила 37% жилфонда Подмосковья на готовность к осенне-зимнему сезону. Это 19,6 тысячи домов.
Различного рода нарушения выявлены в 46% проверенных домов. Об этом сообщила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.
«Все зафиксированные моменты загружаются в качестве заявок в Единую диспетчерскую службу. Их исполнение находится под непосредственным контролем Госжилинспекции. Сейчас особенно важно, чтобы администрации муниципальных образований и управляющие организации максимально ответственно и оперативно подошли к устранению выявленных нами недоработок», — подчеркнула она.
Управляющие компании обязаны провести 19 видов работ при подготовке дома к зиме. Особое внимание уделяется состоянию так называемого «теплового контура» — все двери и окна должны плотно закрываться, стекла быть целыми. Недопустимы любые протечки инженерного оборудования, на трубах отопления и горячего водоснабжения необходимо установить надежную теплоизоляцию. В условиях короткого светового дня должно быть исправным все электрооборудование. Проверяется также состояние кровли, фасадов, цоколей, отмостки.
В проверках готовности к зиме активно участвует Ассоциация председателей советов многоквартирных домов. Благодаря управдомам удалось дополнительно осмотреть более 1800 домов.
Работы по подготовке к отопительному сезону завершатся в Подмосковье до 15 сентября.
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