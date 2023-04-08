Подмосковье 08 апреля 2023, 02:28 Около 20 тысяч дефектов устранили на дорогах Подмосковья с начала апреля Минтранс Подмосковья

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С 1 апреля специалисты устранили около 20 тысяч дефектов на дорогах Московской области. Работы проводят в рамках весенней генеральной уборки, отметили в минтрансе региона.

«Работы проводятся во всех городских округах на муниципальных и региональных дорогах. Все ямы оцифровываются через систему СКПДИ, в ней же подтверждаются проведенные работы с фотоотчетом», — сообщили в ведомстве.

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Активнее всего ремонт проходит в Егорьевске, Коломне, Шатуре, Воскресенске, Орехово-Зуеве и в Ликино-Дулеве.

С 2016 года весь процесс ямочного ремонта на дорогах региона контролируются через автоматизированную программу — систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал задействовать все ресурсы для весенней уборки дорог и дворов.

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