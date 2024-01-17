Подмосковье 17 января 2024, 14:56 Около 20 тысяч человек посетили музейные выставки в Химках в 2023 году Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Главной площадкой стал музейно-выставочный комплекс «Артишок» в парке Толстого. В нем организовали более 200 познавательных мероприятий для детей и взрослых в прошлом году.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Вместе с организациями областного и всероссийского уровня проведены торжественные церемонии и круглые столы. Партнерами передвижных выставок стали: Русское географическое общество, Мемориальный музей космонавтики, музей Банка России, Долгопрудненский историко-художественный музей. В экспозиции музея представлены исторические снимки города, советские геодезические приборы и инструменты, национальные костюмы разных народов, изобретения ручной работы местных мастеров и другие редкие экспонаты.

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Каждые выходные в музейно-выставочном комплексе «Артишок» проходят мастер-классы, экскурсионные программы, новогодние экспозиции и ярмарки мастеров художественного творчества.

«Развитие креативных пространств, выставочной деятельности и новых форм образования — это то к чему стремится наш городской округ. Музеи и библиотеки стали местами притяжения для жителей. Различные выставки, мастер-классы, круглые столы и интерактивные мероприятия предназначены для жителей разных возрастов. Радует, что в нашем городском округе с каждым годом такой досуг приобретает популярность», — отметила депутат Совета депутатов городского округа Химки Татьяна Кавторева.

С 24 января в музейном комплексе начнут работу две новые выставки: «Родина, которую мы защищаем» и экспозиция архитектурных проектов по восстановлению усадьбы Киреево.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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