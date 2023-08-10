Подмосковье 10 августа 2023, 16:45 Около 20 тысяч человек начали пользоваться сервисом «Стань мамой в Подмосковье» Unsplash

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Сервис «Стань мамой в Подмосковье» использовали 20 тысяч раз. Он помогает беременным женщинам и тем, кто уже родил, получить всю необходимую информацию.

Как рассказал директор IT-компании «Максимум» Александр Степанов, для использования сервиса нужен доступ в интернет и любое удобное устройство. Это может быть смартфон, планшет или компьютер.

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Сервис содержит всю необходимую информацию о планировании беременности и родах, а также календарь с интересными фактами о состоянии мамы и малыша, тесты, опросы и новости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

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