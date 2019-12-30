Около 20 тысяч дольщиков получили квартиры в Подмосковье в этом году. И это рекорд

В 2019 году в Московской области сдали 129 долгостроев по 52 проектам. Благодаря этому почти 20 тысяч обманутых дольщиков получили ключи от квартир. В следующем году работа в этом направлении продолжится.

Среди жилых комплексов, которые сдали в этом году, «Квартал Европа», «Гагаринский», «Леоновский парк», «Новокосино-2».

«В этом году рекордное количество ключей выдали тем, кто заплатил за жилье еще в начале 2000-х годов. После 19,5 тысячи ключей наша задача — выдать 15 тысяч ключей. Это беспрецедентные объемы. Мы бы никогда не справились, если бы не помощь федерального центра и не решение президента», — рассказал губернатор Андрей Воробьев на совещании по вопросу завершения строительства проблемных домов под руководством зампреда правительства России Виталия Мутко.

В первом квартале следующего года введут в эксплуатацию 18 домов, во втором — 48, в третьем — 15, в четвертом — 39. Ключи от долгожданных квартир получат 15,5 тысячи дольщиков. Среди крупных комплексов — «Купавино», «Белая дача», «Раменский», «Высокие жаворонки». В 2021 году достроят еще 74 многоквартирных дома.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, в Подмосковье создадут региональный фонд защиты прав дольщиков. Благодаря ему проблемы обманутых граждан решат еще быстрее. Первое заседание фонда состоится уже в феврале.

«Более 700 домов в Подмосковье, где нарушены права граждан, это 49,5 тысячи граждан. По 254 многоквартирным домам решение правительства принято до 2023 года, есть адресный список, есть сроки. 504 дома — область в одиночку закрыть эти проблемы не может. Мы договорились, что по этим объектам будут приняты решения», — отметил Виталий Мутко.

Подробнее узнать о состоянии строящихся зданий можно на портале объектов долевого строительства. А благодаря системам Центра управления регионом (ЦУР) неприятных ситуаций можно избежать еще до начала продажи квартир — проблемные дома подсвечиваются на специальной карте.