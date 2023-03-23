Подмосковье 23 марта 2023, 12:28 Около 20 тренировок по безопасности провели в автобусах «Мострансавто» с начала года

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Компания «Мострансавто» регулярно проводит учения по безопасности для сотрудников автовокзалов и водителей автобусов. С начала года состоялось уже 20 таких тренировок.

Учения прошли в разных филиалах компании. Например, в Коломне отработали план по выявлению подозрительных предметов у пассажиров, в их вещах и багаже. В занятии были задействованы руководящий состав филиала, сотрудники охраны и полиции.

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Такие тренировки нужны для того, чтобы в случае чрезвычайных и аварийных ситуаций сотрудники не растерялись, а четко знали, что делать. Также учения улучшают взаимодействие транспортников с полицией и экстренными службами.

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Пассажирам напомнили, что нельзя трогать незнакомые вещи на вокзалах и в общественном транспорте. О подозрительных предметах нужно сообщить сотруднику службы безопасности или водителю автобуса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что оплату проезда в автобусах Подмосковья будут контролировать при помощи современных технологий.