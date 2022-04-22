Около 20 тонн гумпомощи для ЛДНР собрали в Павловском Посаде

Активное участие в этой акции приняли участие сотрудники муниципальных предприятий, полиции, МЧС. Помимо еды, воды и лекарств в Донецкую и Луганскую республики отправили постельное белье, предметы личной гигиены, игрушки, детское питание и одежду.

Школьники тоже не остались в стороне. Они нарисовали огромное количество рисунков в поддержку детям Донецка и Луганска. А также помогали взрослым загружать коробки. Ученики Степан Юзов и Максим Кирсанов поделились, что очень хотят помочь людям Донбасса.

Глава городского округа Павловский Посад Денис Семенов поблагодарил всех волонтеров за собранную гумпомощь. По его словам, сейчас поддержка для людей из ДНР и ЛНР важна, как никогда.

Желающие поучаствовать в сборе гумпомощи жители Подмосковья могут получить информацию о работе пунктов приема на сайте volontermo.ru.