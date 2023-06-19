Подмосковье 19 июня 2023, 14:51 Около 20 спорткомплексов построили в Химках за последние 10 лет

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При поддержке губернатора Андрея Воробьева за последние 10 лет в Химках открыли 368 новых спортивных объектов. Среди них 18 спорткомплексов, 94 спортзала, 21 бассейн, 15 хоккейных коробок, 34 футбольных, волейбольных и баскетбольных площадок и других объектов.

Сегодня в округе есть вся необходимая инфраструктура для занятий любительским и профессиональным спортом.

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«За 10 лет мы открыли 18 новых спорткомплексов, среди них — ФОК „Юбилейный“, „Новатор“, Центр гимнастики Ирины Винер-Усмановой, Центр фехтования Ильгара Мамедова, а также Центры ракеточных и пляжных видов спорта. Развитие массового спорта на территории округа является одним из приоритетов нашей работы», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин в ежегодном обращении к жителям.

После масштабной реконструкции в этом году открылся спорткомплекс «Родина» в микрорайоне Старые Химки. По просьбе жителей там отреставрировали два бассейна, переоборудовали тренерские и раздевалки, установили современное электронное оборудование и создали безбарьерную среду.

Сейчас работы ведутся в тренировочном корпусе спорткомплекса «Юность» в микрорайоне Сходня. В планах обновить игровой, тренажерный и хореографический залы, укрепить фундамент и стены, построить новую входную группу. Работы завершат к концу 2023 года.

Следующими в планах на реконструкцию будут стадион «Лунево», спортивная база зимних видов спорта в Фирсановке и стадион «Снежинка» в Старых Химках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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