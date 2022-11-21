Подмосковье 21 ноября 2022, 18:38 Около 20 подъездов капитально отремонтировали в Зарайске в 2022 году

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В городском округе Зарайск произвели капремонт 20 подъездов в 2022 году. Работы уже приняли специалисты управления технадзора капитального ремонта, рассказали в пресс-службе МинЖКХ Подмосковья.

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Работы проводили в рамках губернаторской программы «Мой подъезд», напомнил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

«Подъезды обновляются полностью — под замену идут окна и входные группы, перекрашиваются стены, ремонтируются полы, устанавливаются новые светильники, почтовые ящики и перила. Для маломобильных граждан у входа оборудуются пандусы для комфортного подъема», — сказал Антон Велиховский.

Ремонтные работы по программе «Мой подъезд» финансируют управляющие компании, муниципальное и региональное правительство.

Ранее сообщалось, что еще 150 подъездов отремонтировали в Ленинском округе.

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