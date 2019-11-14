Около 20 пешеходных переходов с дополнительной подсветкой оборудовали в Подмосковье

Пешеходные переходы с дополнительной подсветкой появились в Красногорске и Истре. Отмечается, что этот тип переходов улучшит видимость, повысит безопасность пешеходов и обратит внимание водителей.

Глава профильного ведомства Алексей Гержик заверил, что в нынешнем году дополнительная подсветка появится еще на 25 пешеходных переходах в трех муниципалитетах.

Светильники с 12 светодиодами устанавливаются на Г-образных опорах. Они не ослепляют водителей, поскольку дают направленный свет на пешеходный переход.

В пресс-службе Минтранса уточнили, что в Красногорске уже функционируют три таких перехода. Они находятся на дороге «Ильинское шоссе — Мечниково — Больница № 62».