Около 20 пешеходных переходов с дополнительной подсветкой оборудовали в Подмосковье
В Подмосковье 18 пешеходных переходов оборудовали дополнительной направленной подсветкой. Подобные работы проводятся в регионе впервые, сообщили в пресс-службе областного Минтранса.
Пешеходные переходы с дополнительной подсветкой появились в Красногорске и Истре. Отмечается, что этот тип переходов улучшит видимость, повысит безопасность пешеходов и обратит внимание водителей.
Глава профильного ведомства Алексей Гержик заверил, что в нынешнем году дополнительная подсветка появится еще на 25 пешеходных переходах в трех муниципалитетах.
Светильники с 12 светодиодами устанавливаются на Г-образных опорах. Они не ослепляют водителей, поскольку дают направленный свет на пешеходный переход.
В пресс-службе Минтранса уточнили, что в Красногорске уже функционируют три таких перехода. Они находятся на дороге «Ильинское шоссе — Мечниково — Больница № 62».