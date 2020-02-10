    10 февраля 2020, 18:26

    Около 20 парков культуры и отдыха благоустроят в Подмосковье в 2020 году

    Артур Блянихов

    В Подмосковье в нынешнем году планируется благоустроить 20 парков культуры и отдыха. Для муниципалитетов, участвующих в этой программе, введены новые критерии отбора, передает пресс-служба областного Министерства благоустройства.

    Среди обязательных критериев отбора значатся следующие пункты: наличие на территории муниципалитета парка культуры и отдыха, который является структурным подразделением учреждения клубного типа или имеет статус юридического лица.

    «Другой случай — наличие у округа потребности создать новый парк культуры и отдыха и положительная динамика по показателю „Соответствие парков культуры и отдыха Московской области региональному парковому стандарту“», — уточнили в пресс-службе ведомства.

    Также есть и дополнительные критерии: выписка из муниципальной программы, содержащей мероприятия для предоставления субсидии, наличие сметной документации и экспертизы о достоверности сметной стоимости, наличие плана увеличения частных инвестиций в развитие парка культуры и отдыха, наличие плана проведения культурно-массовых мероприятий в парке культуры и отдыха, наличие концепции благоустройства парка культуры и отдыха.

    По словам министра благоустройства региона Михаила Хайкина, всего в ведомство поступило 53 заявки.

    «В настоящее время идет отбор на соответствие критериям отбора муниципальных образований», — рассказал Хайкин.