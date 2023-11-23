Подмосковье 23 ноября 2023, 09:01 Около 20 остановочных павильонов обновят вблизи МЦД в Красногорске Телеканал «360»

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Еще 19 остановочных павильонов обновят вблизи железнодорожной инфраструктуры в Красногорске. Часть из них установят около МЦД, рядом со станциями Павшино, Пенягино, Нахабино и Опалиха.

Всего Московская область получила около 200 новых остановочных павильонов. Это подарок правительства Москвы для региона.

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Новую остановку уже оборудовали в садовом товариществе «Урожай». Общественным транспортом здесь пользуются 80% жителей. Теперь вместо старой остановки с выбитыми стеклами стоит комфортный павильон для ожидания автобусов. Ранее садоводы попросили привести остановку в порядок на портале «Добродел».

«Вопросов достаточно много, стараемся с каждым заявителем отработать, посмотреть, чем можно помочь в краткосрочную перспективу. Мы совместно с коллегами выехали на место, посмотрели, что павильон был, действительно, в плохом состоянии. В связи с этим произвели замену, поставили павильон, привели его в нормативное состояние», — рассказал заместитель главы городского округа Красногорск Даниил Зеленев.

Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания, отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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