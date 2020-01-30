Около 20 новых детсадов появится в Ленинском округе за три года

Количество дошкольных мест в Ленинском городском округе за три года увеличится более чем на пять тысяч — для этого построят 17 новых детских садов. Об этом сообщили в управлении по архитектуре и строительству администрации муниципального образования.

В 2018–2019 годах в Ленинском округе сдали в эксплуатацию семь дошкольных учреждений. В ближайшие три года планируется построить еще 17, два из которых возведут по государственной программе и 15 — за счет инвесторов, уточнила начальник управления архитектуры и строительства администрации Ленинского городского округа Вера Попова.

В 2020–2023 годах новые детские сады появятся в ЖК «Государев дом» (два садика), ЖК «Бутово-парк 2Б» (два садика), микрорайоне «Восточное Бутово» (два садика), ЖК «Зеленые аллеи» (два садика), ЖК «Видный берег 2», ЖК «Первый квартал», ЖК «ЭКО-Видное 2», ЖК «Орловъ», ЖК «Пригород Лесное» (два садика), в поселке Развилка (два садика) и ЖК «Дивное-Сити».

Источник фото: администрация Ленинского городского округа

Трехлетний сын жителя ЖК «Восточное Бутово» Вячеслава Панферова пошел в дошкольное учреждение рядом с домом, которое открылось только в прошлом году — это второй корпус детсада «Бобренок».

«В наших микрорайонах еще строятся дома, приезжают новые жители. Я очень надеюсь, что будут и новые детские сады, и школы, откроются поликлиники, будут устроены спортивные площадки», — сказал Вячеслав Панферов.

Источник фото: администрация Ленинского городского округа

Елена Афанасьева живет в ЖК «Пригород Лесное». По ее словам, микрорайон активно развивается, строятся дома, приезжает очень много молодых семей с маленькими детьми, и вопрос детских садов — один из самых актуальных.

«Конечно, мы понимаем, что фактически живем на стройке. И покупка жилья в новостройке — это определенные риски. Поэтому мы ждем от властей жесткого контроля за социальными обязательствами застройщика», — отметила Елена Афанасьева.

Источник фото: администрация Ленинского городского округа

В своем ежегодном обращении к жителям Подмосковья губернатор Андрей Воробьев отметил, что за шесть лет в регионе прибавилось 130 тысяч детей, которые ходят в детские сады. Он поручил Министерству образования и главам муниципалитетов искать дополнительные возможности для выкупа уже готовых помещений под детские сады и заниматься развитием частных дошкольных учреждений.