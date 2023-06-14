Подмосковье 14 июня 2023, 02:30 Около 20 незаконных съездов на региональных дорогах Подмосковья ликвидировали с начала года Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

С начала года около 20 незаконных примыканий и съездов устранили в 17 городских округах. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

В 2021-2022 годах ликвидировали более 80 таких примыканий. Больше всего их обнаружили в Ленинском округе. За три года в муниципалитете устранили 14 несанкционированных съездов на Володарском шоссе.

Реклама

«При открытии предприятий разного рода некоторые предприниматели самовольно обустраивают подъезд к своей „точке“. Так как это напрямую влияет на организацию и безопасность дорожного движения, сотрудники Мосавтодора контролируют данный процесс. Получить согласование можно с помощью регионального портала госуслуг», — пояснили в ведомстве.

В Долгопрудном в феврале этого года незаконно-построенное примыкание ликвидировали на Лихачевском проспекте. В Истре такие же работы провели в поселке Шелковая Гора, в Пушкино — вблизи деревни Тишково, в Шаховской — возле деревни Коротнево. Также незаконные съезды и примыкания устранили в Балашихе, Волоколамске, Клину, Коломне, Подольске, Ступине, Чехове, Ленинском, Можайске, Егорьевске, Раменском и Серпухове.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение транспорта на втором участке трассы М-12 Москва — Казань откроют в Подмосковье в сентябре этого года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».