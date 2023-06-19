Подмосковье 19 июня 2023, 12:07 Около 20 медиков из Солнечногорска получили благодарственные письма к профессиональному празднику

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День медицинского работника отпраздновали в культурно-досуговом центре «Тимоново» в Солнечногорске. Благодарственные письма главы округа получили 17 сотрудников здравоохранения.

С профессиональным праздником медиков поздравила заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Светлана Калинина. Для гостей мероприятия выступили коллективы местных учреждений культуры и народная артистка Чеченской Республики Согдиана.

«В медучреждениях муниципалитета трудится более трех тысяч человек — профессиональных, чутких и настоящих. Мы ценим каждого, и я благодарю всех за любовь к своему делу и заботу о каждом жителе нашего округа!» — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Он добавил, что в округе открыли новую подстанцию скорой помощи, а сейчас строят фельдшерский пункт в Березках и капитально ремонтируют взрослую поликлинику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев также поздравил сотрудников здравоохранения с Днем медицинского работника.

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