10 августа 2023, 17:08
Около 20 кинологов выступили на профильных соревнованиях в Ногинске
Ногинский спасательный центр стал площадкой для проведения соревнований кинологов силовых ведомств. Участие в профессиональных состязаниях приняли 18 специалистов.
Два дня кинологи соревновались в поиске взрывчатых веществ в помещениях, багаже, автомобилях и на местности.
Телеканал «360»
«На соревнованиях оценивается комплексная работа кинолога с собакой», — рассказала главный судья соревнований Наталья Никитина.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустят систему с искусственным интеллектом по отслеживанию бродячих собак на улицах.
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