  • Около 20 катков зальют в Чехове с понижением температуры

    05 декабря 2019, 17:43

    Андрей Зуев, Юлия Смирнова

    В городском округе Чехов будут работать 18 заливных катков: 16 хоккейных коробок и два открытых катка. Они откроются при понижении температуры. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
    Около 20 катков зальют в Чехове с понижением температуры | Изображение 1
    Источник фото: администрация городского округа Чехов

    Катки с естественным льдом смогут начать работу при температуре не выше минус 4-5 градусов. Катки в хоккейных коробках появятся по адресам:

    • улица Чехова, 18-1
    • улица Московская, дом 100
    • улица Гагарина, между 17 и 19 строениями
    • Крюково, 15
    • Новый Быт, улица НАТИ, 6
    • Васькино, дом 4
    • Столбовая, улица Мира, рядом с домом 20
    • Столбовая, улица Труда, 1
    • Стремилово, улица Мира, 7
    • Шарапово, улица Колхозная, 2
    • Дубна, 8
    • Манушкино, 18
    • Чепелево, улица Вокзальная, 14
    • улица Земская, 6
    • Любучаны, улица Спортивная
    • Троицкое

    Открытые катки в городском округе Чехов будут расположены также по адресам: улица Чехова, 18-1 и улица Гагарина, между 17 и 19 строениями.

    Около 20 катков зальют в Чехове с понижением температуры | Изображение 2
    Источник фото: Pxhere.com

    Местная жительница Ольга Стружкина рассказала, что в зимнее время года на чеховских катках всегда много людей — и взрослых, и детей. «Есть коробки для хоккеистов и отдельные катки для фигуристов, что очень удобно, места хватает всем. Мои дети очень любят кататься на коньках, а я стараюсь им в этом не отказывать. Ведь такое времяпрепровождение дарит заряд бодрости, прилив сил и дарит отличное настроение», — поделилась Ольга Стружкина.

    Директор спорткомплекса «Универсальный» Алексей Князев уточнил, что залить открытый каток и лед в хоккейной коробке на стадионе «Гидросталь» планировалось еще 1 декабря, но температурный режим не позволяет этого сделать до сих пор.

    «На нашем катке, как на самой популярной у горожан зимней площадке, есть две теплые раздевалки. Также работает прокат коньков и их заточка. В вечернее время на катке играет танцевальная музыка, а освещение площадок прожекторами обеспечивают катающимся комфорт и бодрое настроение», — добавил Алексей Князев.

    Около 20 катков зальют в Чехове с понижением температуры | Изображение 3
    Источник фото: администрация городского округа Чехов

    Лыжные трассы, как и катки с естественным льдом, работают только при установившейся пониженной температуре. Власти городского округа определили места, где будут проложены лыжные трассы. Всего в Чехове их будет семь, протяженность участков — до 5 километров.

    Адреса лыжных трасс в городском округе Чехов:

    • Чехов, улица Чехова, 18-1, 0,4 км
    • Троицкое, 2,5 км
    • Любучаны, 5 км
    • ЖК Садки, улица Солнышевская, 2,5 км
    • Нерастанное, 3 км
    • ЖК «Южные озера», 5 км
    • Чехов, улица Московская, 14 5 км
    Около 20 катков зальют в Чехове с понижением температуры | Изображение 4
    Источник фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

    Чеховец Павел Макеев признается, что всегда с нетерпением ждет прихода зимы, чтобы покататься на лыжах.

    «Это прекрасная возможность насладиться красотой подмосковного леса и позаниматься спортом на свежем воздухе. Каждые выходные вместе с семьей стараемся осваивать новую лыжную трассу. К счастью, по городскому округу их семь, и все разной протяженности и с разным ландшафтом: есть и прямые трассы для детей, а есть и высокие горки для любителей экстрима», — уточнил Павел Макеев.

    Около 20 катков зальют в Чехове с понижением температуры | Изображение 5
    Источник фото: администрация городского округа Чехов

    Также на территории муниципалитета откроются три елочных базара: по улице Советская, около ТЦ «Максимус» и точка на автодороге Чепелево — Вельяминово. Первый елочный базар откроется 15 декабря. Часы работы определяют сами предприниматели, в большинстве случаев торговлю будут вести с 10:00 до 20:00. Покупателям предложат русские ели и сосны, импортные хвойные деревья, а также лапник, букеты из веток, елочные игрушки, упаковку для подарков.

    Министерство потребительского рынка и услуг Московской области проинформировало, что средняя стоимость отечественных деревьев составляет 600 рублей за один метр, импортных — около 2 тысяч рублей за метр. Цена еловых лап — в среднем 100 рублей за одну штуку. Букет из нескольких веток сибирской пихты будет стоить порядка 300 рублей.