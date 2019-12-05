Около 20 катков зальют в Чехове с понижением температуры
Катки с естественным льдом смогут начать работу при температуре не выше минус 4-5 градусов. Катки в хоккейных коробках появятся по адресам:
- улица Чехова, 18-1
- улица Московская, дом 100
- улица Гагарина, между 17 и 19 строениями
- Крюково, 15
- Новый Быт, улица НАТИ, 6
- Васькино, дом 4
- Столбовая, улица Мира, рядом с домом 20
- Столбовая, улица Труда, 1
- Стремилово, улица Мира, 7
- Шарапово, улица Колхозная, 2
- Дубна, 8
- Манушкино, 18
- Чепелево, улица Вокзальная, 14
- улица Земская, 6
- Любучаны, улица Спортивная
- Троицкое
Открытые катки в городском округе Чехов будут расположены также по адресам: улица Чехова, 18-1 и улица Гагарина, между 17 и 19 строениями.
Местная жительница Ольга Стружкина рассказала, что в зимнее время года на чеховских катках всегда много людей — и взрослых, и детей. «Есть коробки для хоккеистов и отдельные катки для фигуристов, что очень удобно, места хватает всем. Мои дети очень любят кататься на коньках, а я стараюсь им в этом не отказывать. Ведь такое времяпрепровождение дарит заряд бодрости, прилив сил и дарит отличное настроение», — поделилась Ольга Стружкина.
Директор спорткомплекса «Универсальный» Алексей Князев уточнил, что залить открытый каток и лед в хоккейной коробке на стадионе «Гидросталь» планировалось еще 1 декабря, но температурный режим не позволяет этого сделать до сих пор.
«На нашем катке, как на самой популярной у горожан зимней площадке, есть две теплые раздевалки. Также работает прокат коньков и их заточка. В вечернее время на катке играет танцевальная музыка, а освещение площадок прожекторами обеспечивают катающимся комфорт и бодрое настроение», — добавил Алексей Князев.
Лыжные трассы, как и катки с естественным льдом, работают только при установившейся пониженной температуре. Власти городского округа определили места, где будут проложены лыжные трассы. Всего в Чехове их будет семь, протяженность участков — до 5 километров.
Адреса лыжных трасс в городском округе Чехов:
- Чехов, улица Чехова, 18-1, 0,4 км
- Троицкое, 2,5 км
- Любучаны, 5 км
- ЖК Садки, улица Солнышевская, 2,5 км
- Нерастанное, 3 км
- ЖК «Южные озера», 5 км
- Чехов, улица Московская, 14 5 км
Чеховец Павел Макеев признается, что всегда с нетерпением ждет прихода зимы, чтобы покататься на лыжах.
«Это прекрасная возможность насладиться красотой подмосковного леса и позаниматься спортом на свежем воздухе. Каждые выходные вместе с семьей стараемся осваивать новую лыжную трассу. К счастью, по городскому округу их семь, и все разной протяженности и с разным ландшафтом: есть и прямые трассы для детей, а есть и высокие горки для любителей экстрима», — уточнил Павел Макеев.
Также на территории муниципалитета откроются три елочных базара: по улице Советская, около ТЦ «Максимус» и точка на автодороге Чепелево — Вельяминово. Первый елочный базар откроется 15 декабря. Часы работы определяют сами предприниматели, в большинстве случаев торговлю будут вести с 10:00 до 20:00. Покупателям предложат русские ели и сосны, импортные хвойные деревья, а также лапник, букеты из веток, елочные игрушки, упаковку для подарков.
Министерство потребительского рынка и услуг Московской области проинформировало, что средняя стоимость отечественных деревьев составляет 600 рублей за один метр, импортных — около 2 тысяч рублей за метр. Цена еловых лап — в среднем 100 рублей за одну штуку. Букет из нескольких веток сибирской пихты будет стоить порядка 300 рублей.