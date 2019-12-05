Около 20 катков зальют в Чехове с понижением температуры

В городском округе Чехов будут работать 18 заливных катков: 16 хоккейных коробок и два открытых катка. Они откроются при понижении температуры. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Источник фото: администрация городского округа Чехов

Катки с естественным льдом смогут начать работу при температуре не выше минус 4-5 градусов. Катки в хоккейных коробках появятся по адресам:

улица Чехова, 18-1

улица Московская, дом 100

улица Гагарина, между 17 и 19 строениями

Крюково, 15

Новый Быт, улица НАТИ, 6

Васькино, дом 4

Столбовая, улица Мира, рядом с домом 20

Столбовая, улица Труда, 1

Стремилово, улица Мира, 7

Шарапово, улица Колхозная, 2

Дубна, 8

Манушкино, 18

Чепелево, улица Вокзальная, 14

улица Земская, 6

Любучаны, улица Спортивная

Троицкое

Открытые катки в городском округе Чехов будут расположены также по адресам: улица Чехова, 18-1 и улица Гагарина, между 17 и 19 строениями.

Источник фото: Pxhere.com

Местная жительница Ольга Стружкина рассказала, что в зимнее время года на чеховских катках всегда много людей — и взрослых, и детей. «Есть коробки для хоккеистов и отдельные катки для фигуристов, что очень удобно, места хватает всем. Мои дети очень любят кататься на коньках, а я стараюсь им в этом не отказывать. Ведь такое времяпрепровождение дарит заряд бодрости, прилив сил и дарит отличное настроение», — поделилась Ольга Стружкина.

Директор спорткомплекса «Универсальный» Алексей Князев уточнил, что залить открытый каток и лед в хоккейной коробке на стадионе «Гидросталь» планировалось еще 1 декабря, но температурный режим не позволяет этого сделать до сих пор.

«На нашем катке, как на самой популярной у горожан зимней площадке, есть две теплые раздевалки. Также работает прокат коньков и их заточка. В вечернее время на катке играет танцевальная музыка, а освещение площадок прожекторами обеспечивают катающимся комфорт и бодрое настроение», — добавил Алексей Князев.

Источник фото: администрация городского округа Чехов

Лыжные трассы, как и катки с естественным льдом, работают только при установившейся пониженной температуре. Власти городского округа определили места, где будут проложены лыжные трассы. Всего в Чехове их будет семь, протяженность участков — до 5 километров.

Адреса лыжных трасс в городском округе Чехов:

Чехов, улица Чехова, 18-1, 0,4 км

Троицкое, 2,5 км

Любучаны, 5 км

ЖК Садки, улица Солнышевская, 2,5 км

Нерастанное, 3 км

ЖК «Южные озера», 5 км

Чехов, улица Московская, 14 5 км

Источник фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Чеховец Павел Макеев признается, что всегда с нетерпением ждет прихода зимы, чтобы покататься на лыжах.

«Это прекрасная возможность насладиться красотой подмосковного леса и позаниматься спортом на свежем воздухе. Каждые выходные вместе с семьей стараемся осваивать новую лыжную трассу. К счастью, по городскому округу их семь, и все разной протяженности и с разным ландшафтом: есть и прямые трассы для детей, а есть и высокие горки для любителей экстрима», — уточнил Павел Макеев.

Источник фото: администрация городского округа Чехов

Также на территории муниципалитета откроются три елочных базара: по улице Советская, около ТЦ «Максимус» и точка на автодороге Чепелево — Вельяминово. Первый елочный базар откроется 15 декабря. Часы работы определяют сами предприниматели, в большинстве случаев торговлю будут вести с 10:00 до 20:00. Покупателям предложат русские ели и сосны, импортные хвойные деревья, а также лапник, букеты из веток, елочные игрушки, упаковку для подарков.

Министерство потребительского рынка и услуг Московской области проинформировало, что средняя стоимость отечественных деревьев составляет 600 рублей за один метр, импортных — около 2 тысяч рублей за метр. Цена еловых лап — в среднем 100 рублей за одну штуку. Букет из нескольких веток сибирской пихты будет стоить порядка 300 рублей.